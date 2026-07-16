Незаменимая вещь при брекетах: Xiaomi выпустила умный ирригатор с экраном и автономностью до 105 дней в Китае
Mijia Smart Oral Flosser Pro получил три насадки, подключение к Mi Home и защиту IPX8
Xiaomi начала продажи нового ирригатора Mijia Smart Oral Flosser Pro по цене 349 юаней (около 50 долларов). Устройство доступно в трех цветах и оснащено цветным экраном, поддержкой приложения Mi Home и аккумулятором, обеспечивающим до 105 дней автономной работы.
Новинка получила насадку второго поколения с возможностью поворота на 360 градусов для удобной регулировки направления струи. Двухконтурная система подачи воды сочетает мощную центральную струю для очистки межзубных промежутков и внешний поток, который снижает давление и бережнее воздействует на десны. По данным Xiaomi, устройство удаляет до 99,99% зубного налета.
В комплект также входят насадка с микропузырьками для более глубокой очистки и специальная ортодонтическая насадка со щетинками, предназначенная для ухода за зубами с брекетами.
На цветном дисплее отображаются уровень заряда, выбранный режим и время процедуры. Ирригатор поддерживает три стандартных режима работы и десять уровней давления воды. Через приложение Mi Home можно просматривать статистику использования и получать напоминания о регулярной чистке.
Устройство защищено от воды по IPX8. Встроенный аккумулятор полностью заряжается за четыре часа, а съемный резервуар для воды упрощает хранение и транспортировку в поездках.
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