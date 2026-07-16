Исходный код Grok Build Илона Маска открыли для всех. Лимиты сброшены

SpaceXAI объявила о важном обновлении: компания сделала открытым для всех код Grok Build. Одновременно для всех пользователей Grok сброшены лимиты на использование.

Grok Build — это ИИ-агент и консольный инструмент (CLI), разработанный для помощи в написании кода, создании интерфейсов и разработке приложений. Он работает прямо в терминале, автоматически считывает конфигурацию репозитория и выполняет сложные задачи от написания игр до интеграции плагинов.

Изображение Grok

Мы открыли исходный код Grok Build и сбросили ограничения на использование для всех пользователей. Открытый исходный код Grok Build позволяет любому желающему внести свой вклад в создание надежного и отказоустойчивого инструментария. Ознакомьтесь с нашим кодом, включая репозиторий Git для CLI Grok Build. SpaceXAI

Ранее Илон Маск сообщил, что языковая модель Grok 4.5 заняла первое место в рейтинге Long-Horizon Terminal-Bench по итогам июля 2026 года.