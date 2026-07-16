Число владельцев доменов в зонах ru и .рф увеличивается быстрее количества самих сайтов

Количество администраторов в зонах .ru и .рф в 2026 году растет быстрее, чем число самих доменных имен, о чем пишет Коммерсантъ. Участники рынка связывают это с подготовкой бизнеса к новым требованиям по идентификации владельцев, а также с тем, что компании и предприниматели чаще создают отдельные домены под конкретные задачи.

По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, за первое полугодие 2026 года число доменов в зоне .ru достигло 6,1 млн. Прирост составил 81,5 тыс. адресов, однако темпы роста снизились до 1,3% год к году. В зоне .рф количество доменов увеличилось на 24,1 тыс. и достигло 803 тыс. При этом темпы роста ускорились до 3,1% год к году.

Изображение Grok

Гораздо быстрее увеличивалось число администраторов: в зоне .ru их стало больше на 188,6 тыс. человек и организаций (+9,15%), а в зоне .рф — на 34,3 тыс. (+10,28%).

Новые регистрации все чаще связаны не с расширением крупных портфелей доменов, а с появлением новых владельцев. В зоне .ru замедление объясняют большим количеством уже занятых коротких и удобных адресов, тогда как в .рф остается больше свободных вариантов.