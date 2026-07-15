В России стартовали продажи ноутбуков Honor MagicBook Pro 14 2026 и MagicBook 16 2026

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи ноутбуков Honor MagicBook Pro 14 2026 и Honor MagicBook 16 2026.

Honor MagicBook Pro 14 2026 получил процессор Intel Core Ultra X9 388H, аккумулятор ёмкостью 92 Вт·ч и 14,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3120 х 2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. По заявлению производителя, ноутбук способен работать до 15,5 часа без подзарядки при выполнении офисных задач. Модель также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, оснащена до 32 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 1 ТБ.

Изображение: Honor Изображение: Honor

Honor MagicBook 16 2026 построен на процессоре Intel Core Ultra 5 325 и оснащён батареей на 80 Вт·ч, обеспечивающей более 14 часов автономной работы. Устройство в металлическом корпусе оборудовано 16-дюймовым экраном с частотой 120 Гц.