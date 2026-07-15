Судьба МКС решена, но Роскосмос и NASA уже договорились работать вместе над будущими орбитальными станциями

Россия и США продолжат обмениваться техническими решениями и разрабатывать общие стандарты даже после завершения эксплуатации Международной космической станции

Роскосмос и NASA намерены сохранить сотрудничество после завершения эксплуатации Международной космической станции. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, отметив, что стороны продолжат координацию работ и обмен техническими решениями при создании собственных орбитальных станций.

Договорились о трех основных вещах... Второе - мы, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы в дальнейшем иметь возможность какой-то дополнительной координации после того, как завершится работа МКС. Дмитрий Баканов

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По словам главы NASA Джареда Айзекмана, речь идет прежде всего о разработке общих технических стандартов, которые смогут использоваться в будущих космических станциях России и США.

Заявления прозвучали после успешного запуска пилотируемого корабля «Союз МС-29». Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура 14 июля в 17:48 по московскому времени, а уже в 20:52 корабль пристыковался к Международной космической станции.