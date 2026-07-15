Спутников на орбите становится слишком много: Роскосмос и NASA начнут координацию, чтобы избежать столкновений

Россия и США договорились теснее обмениваться данными о своих орбитальных группировках на фоне стремительного роста числа космических аппаратов

Роскосмос и NASA договорились начать детальную координацию своих спутниковых группировок, чтобы снизить риск столкновений космических аппаратов на орбите. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По его словам, российская орбитальная группировка насчитывает сотни спутников, тогда как у зарубежных партнеров их уже тысячи. В этих условиях более тесный обмен информацией и координация становятся необходимыми для безопасной эксплуатации космических аппаратов.

Коллеги из NASA обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками. <...> Возникают риски столкновений и этого допустить нельзя, поэтому мы будем очень плотно в этом направлении между "Роскосмосом" и NASA взаимодействовать.

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Заявление прозвучало после запуска пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура 14 июля в 17:48 по московскому времени, а спустя чуть более трех часов корабль успешно пристыковался к МКС.