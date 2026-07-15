Россия и США продолжат совместные полёты на МКС до самого конца работы станции

Программа перекрестных полетов России и США на Международную космическую станцию продолжит действовать до завершения эксплуатации МКС. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Мы принципиально договорились об условиях продления работы МКС до 2030 года и, конечно же, поскольку российский и американский сегменты в составе МКС, будут такие же перекрестные полеты с использованием экипажей как российских, так и астронавтов NASA.

По его словам, соответствующая договоренность между Роскосмосом и NASA сохраняется, хотя сроки подписания нового юридического документа пока не определены.

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Соглашение о перекрестных полетах было заключено в 2022 году и впоследствии трижды продлевалось. Оно предусматривает участие российских космонавтов в миссиях на американских кораблях, а астронавтов NASA — на российских «Союзах». Такой подход позволяет гарантировать, что на борту станции постоянно находятся представители обеих стран, способные обслуживать российский и американский сегменты МКС даже в случае изменений графика запусков или нештатных ситуаций.

Очередная совместная миссия стартовала 14 июля. Корабль «Союз МС-29» успешно доставил на МКС космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Анну Кикину, а также астронавта NASA Анила Менона. Экспедиция рассчитана на 261 сутки. За время пребывания на станции экипаж выполнит 38 научных экспериментов по российской программе и совершит два выхода в открытый космос.