«Лаборатория Касперского»: новая вредоносная платформа OkoBot нацелена на владельцев криптокошельков

Специалисты Kaspersky GReAT выявили вредоносную платформу OkoBot, предназначенную для кражи криптовалюты и данных пользователей. По данным компании, кампания продолжается более года и остаётся активной. Платформа включает свыше 20 модулей, способных похищать учётные данные и сид-фразы, устанавливать вредоносные расширения для браузеров, фиксировать действия пользователя и перехватывать нажатия клавиш.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Заражение происходит через методы социальной инженерии, в том числе с использованием схемы ClickFix, а также через GitHub, где вредоносное ПО распространяется под видом легального программного обеспечения. Один из модулей отслеживает запуск приложений для аппаратных криптокошельков Trezor и Ledger, после чего выводит поддельную страницу восстановления доступа, чтобы получить сид-фразу.