Небольшой ПК с 24 ГБ DDR5, SSD на 1 ТБ, USB4 и 2,5-гигабитным Ethernet. Представлена новая версия Minisforum UM870 Plus с Ryzen 7 8745H и OCuLink

Компания Minisforum расширила линейку мини-ПК UM870 Plus, выпустив новую конфигурацию с процессором AMD Ryzen 7 8745H, 24 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.

Мини-ПК выполнен в серебристом корпусе размером 130 х 126,5 х 50,4 мм. На передней панели размещены два порта USB 3.2 Type-A и 3,5-мм аудиоразъем.

Сзади находятся порт USB4, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, разъем OCuLink для подключения внешней видеокарты или высокоскоростных накопителей, сетевой порт Ethernet 2,5 Гбит/с и два порта USB 2.0 Type-A.

Фото Minisforum/ithome

За производительность отвечает восьмиядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen 7 8745H. В стандартную конфигурацию входят 24 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 объемом 1 ТБ. Кроме того, устройство поддерживает современные беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.