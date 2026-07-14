Впервые за восемь лет: глава NASA прибыл на Байконур, он проследит за запуском «Союза МС-29»

Здесь мы сейчас находимся с полным чувством благодарности ко всем тем, кто дает нам работу, кто готовит технику, кто готовит экипаж, кто готовит специалистов. Мы благодарны всем нашим коллегам и партнерам, в разных частях нашего большого прекрасного общего мира. Вы для нас все приготовили, и наш экипаж готов к тому, что вы для нас приготовили. К полету готовы.

Анна Кикина