Впервые за восемь лет: глава NASA прибыл на Байконур, он проследит за запуском «Союза МС-29»

Руководитель NASA Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур, став первым главой американского космического агентства, посетившим площадку за последние восемь лет. Об этом сообщил Роскосмос.
На Байконуре Айзекман встретился с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Переговоры состоялись перед заседанием Государственной комиссии, которая утвердила основной и дублирующий экипажи пилотируемой миссии «Союз МС-29».
Запуск корабля намечен на 14 июля. На борту к Международной космической станции отправятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В дублирующий экипаж вошли Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт Дениз Бернхэм.
Как отметили в Роскосмосе, Джаред Айзекман также будет присутствовать при старте ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-29».
Здесь мы сейчас находимся с полным чувством благодарности ко всем тем, кто дает нам работу, кто готовит технику, кто готовит экипаж, кто готовит специалистов. Мы благодарны всем нашим коллегам и партнерам, в разных частях нашего большого прекрасного общего мира. Вы для нас все приготовили, и наш экипаж готов к тому, что вы для нас приготовили. К полету готовы.
Анна Кикина
Помимо научной аппаратуры корабль доставит на станцию необычный груз — гастрономический сет, созданный на основе русской кухни.
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