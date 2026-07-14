Швейцария доказала работоспособность солнечных панелей между рельсами: Sun-Ways готовит масштабирование технологии

Пилотная установка на железной дороге выработала более 19 МВт·ч и выдержала проход 11 тысяч поездов

Швейцарская компания Sun-Ways завершила первый год испытаний солнечной электростанции, установленной непосредственно между железнодорожными рельсами. Пилотный участок в Бютте (Швейцария) длиной 100 метров был запущен 24 апреля 2025 года на действующей линии и за время работы выработал более 19 МВт·ч электроэнергии. Через участок прошло свыше 11 тысяч поездов без влияния на движение или работу солнечных модулей.

В установке используются 48 фотоэлектрических панелей, размещённых между рельсами. По оценке Sun-Ways, даже менее оптимальный угол расположения компенсируется возможностью использовать огромную площадь железнодорожной инфраструктуры. Только в Швейцарии компания оценивает потенциальную выработку в 1 ТВт·ч в год — это около 30% потребностей общественного транспорта страны.

Для работы в условиях железной дороги панели получили антибликовое покрытие, чтобы не создавать помех машинистам, а также защиту от микротрещин, которые могут повышать риск возгорания. Для установки компания разработала специальную рельсовую машину, способную автоматически размещать до 300 панелей в час на протяжённых участках.

По словам генерального директора Sun-Ways Жозефа Скудери, главным препятствием для развития технологии оказались не инженерные задачи, а требования железнодорожной безопасности. Получение разрешения на испытания на линии с пассажирским движением заняло у компании несколько лет.

Sun-Ways рассчитывает выйти на коммерческий рынок с 2028 года. Компания планирует начать с солнечных участков длиной около 10 км, затем увеличить установленную протяжённость до 1000 км к 2035 году и до 10 000 км к 2040 году. Переговоры о внедрении уже ведутся с Италией, французской железнодорожной компанией SNCF, Южной Кореей, Испанией и Португалией.

По расчётам компании, стоимость электроэнергии от таких установок составит от 0,05 до 0,09 евро за кВт·ч в зависимости от региона. Для железнодорожных операторов энергия может обходиться без дополнительных сборов, поскольку она подаётся напрямую в тяговую сеть.