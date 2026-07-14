Минпромторг РФ может сократить госсубсидии на покупку электромобилей и гибридов

Минпромторг РФ рассматривает возможность сократить государственную субсидию на покупку электромобилей и гибридов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в лизинговых компаниях и автопроме. Сейчас при покупке российских NEV-автомобилей (на новых источниках энергии) в кредит или лизинг государство субсидирует до 35% от цены, но не более 925 тыс. рублей. Минпромторг может снизить размер субсидии до 10%, заявили источники.

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Собеседник «Коммерсанта» рассказал, что если автомобиль по степени локализации набирает от 2500 баллов и более, то субсидия будет 35%, а если не набирает, то субсидия составит лишь 10%. По словам источника 2500 баллов пока не набирает ни один NEV-автомобиль, производящийся в России. Другой источник издания отмечает, что срок вступления в силу этих изменений в итоге было решено отложить.

В Минпромторге, в свою очередь, сообщили, что сейчас с отраслевым сообществом обсуждается возможность сохранения скидки в размере 35% именно на высоколокализованные электромобили и гибриды. Другие модели, которые производятся в России, смогут участвовать в программах на базовых условиях — скидка составит от 10% в зависимости от категории заемщика или типа транспортного средства.