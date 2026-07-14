Фонд с «крёстным отцом ИИ» Янном Лекуном закрылся через 8 часов после анонса

Extelligence Invest объявила сооснователя современных технологий ИИ партнёром, но после публикации информации выяснилось, что он не может участвовать в проекте

Новый венчурный фонд Extelligence Invest прекратил запуск спустя несколько часов после того, как объявил специалиста по искусственному интеллекту Янна Лекуна (Yann LeCun) своим партнёром. В минувшую пятницу утром фонд представил Лекуна как одного из партнёров, однако уже к вечеру его сайт был отключен, учёный вышел из проекта, а сама компания заявила об отказе от запуска фонда.

О планах Extelligence Invest стало известно после публикации издания Sifted. Журналисты подтвердили участие Лекуна через его представителя до выхода материала. Согласно документам, фонд собирался инвестировать в ранние стартапы в Европе, Азии и Северной Америке, уделяя внимание техническим компаниям с собственной интеллектуальной собственностью в областях искусственного интеллекта, медицины, долголетия, новых транспортных технологий и вычислительной инфраструктуры.

В структуре фонда Янн Лекун был указан как один из двух «неуправляющих» генеральных партнёров. На сайте Extelligence также был опубликован список из 29 компаний, которые поддержал фонд. Позднее источник сообщил Sifted, что речь шла об ангельских инвестициях самих партнёров, добавленных для демонстрации опыта команды.

Фото: TNW

Для Лекуна такой проект выглядел логичным продолжением деятельности. Он является бывшим главным научным сотрудником Meta* по искусственному интеллекту, советником европейской венчурной компании Hiro Capital и основателем стартапа AMI Labs, который в марте привлёк более $1 млрд посевного финансирования на разработку моделей мира — систем ИИ, способных формировать внутренние представления об окружающей среде и прогнозировать её изменения.

Однако вскоре после публикации информации Extelligence сообщила Sifted, что обнаружила у Лекуна «существующие эксклюзивные отношения с другими фондами, которые не были полностью учтены». Компания сослалась на юридические и контрактные ограничения и заявила, что сохраняет уважение к учёному. Примерно через десять минут Extelligence объявила, что полностью отменяет запуск фонда. Позже сайт снова появился в сети, но уже без упоминания партнёров и связанных с ними имён.

Ситуация вызвала вопросы о том, как Лекун оказался публично связан с фондом, в котором не мог участвовать. Сам учёный и Extelligence не раскрыли, какие именно отношения помешали его участию. Дополнительные вопросы появились после того, как журналист French Tech Journal Крис О'Брайен сообщил, что фонд заявлял о регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), но подтверждения такой регистрации найти не удалось.