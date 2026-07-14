Разработанный S7 самолет «Танго» с российским двигателем совершил первый полет

Легкомоторный самолет «Танго», оснащенный экспериментальным отечественным поршневым двигателем АПД-520 «Лидер», впервые поднялся в воздух. Испытательный полет выполнила компания Spectra Aircraft, входящая в S7 Group. За штурвалом находился летчик-испытатель первого класса, директор ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» Владимир Барсук.

Во время испытаний самолет выполнил полет по кругу и благополучно вернулся на аэродром. По данным разработчиков, все бортовые системы и силовая установка работали в штатном режиме, а программа первого вылета была выполнена полностью.