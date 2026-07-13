Твердотельная батарея и вибрации. Новый Lexus без ДВС будет не только «звучать», но и ощущаться как настоящий суперкар

Он выйдет в следующем году

Компания Lexus заявляет, что ее будущий полностью электрический суперкар LFA будет использовать вибрации и другие сенсорные ощущения для имитации работы двигателя внутреннего сгорания.

Мы хотим не просто воспроизвести звук двигателя: мы хотим переработать сам звук, чтобы автомобиль ощущался более живым и обеспечивал подлинную связь с дорогой. Lexus

Изображение Lexus/aol

Серийная версия автомобиля, как ожидается, будет представлена в конце этого года или в начале следующего. Концепт был представлен в декабре 2025 года.