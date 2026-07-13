Starship получил добро на новый старт. FAA завершило расследование причин аварии

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в понедельник, 13 июля, завершило расследование причин взрыва Starship во время 12-го испытательного полета в мае, что открывает путь для запуска следующего испытательного полета ракеты космической компанией Илона Маска из Техаса уже на этой неделе.

Сообщений о травмах среди населения или повреждении общественной собственности не поступало. FAA осуществляла надзор и приняла выводы и корректирующие меры расследования, проводимого SpaceX. В итоговом отчёте об инциденте указаны две наиболее вероятные коренные причины потери бустера Super Heavy: тепловое воздействие на компоненты системы двигательной установки во время набора высоты и ошибочные настройки системы аварийной сигнализации двигателей.

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SpaceX определила четыре корректирующих действия, включая обновления аппаратного и программного обеспечения ракеты, чтобы предотвратить повторение подобного события.

В итоге FAA решила, что SpaceX может готовиться к запуску Starship Flight 13 при условии выполнения всех требований безопасности и других лицензионных требований.

Ранее SpaceX опубликовала качественные фото и видеоролики, которые демонстрируют огневое испытание первой ступени Super Heavy V3 для ракеты Starship.