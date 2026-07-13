Кремниевые пластины TSMC дорожают, а японцы из Rapidus хотят переманить клиентов бросовыми ценами

TSMC планирует снова повысить цены на свои 3-нм кремниевые пластины во второй половине 2026 года, увеличив их на 15%, и, возможно, еще на 5-10% в 2027 году.

Это не первый случай повышения цен со стороны TSMC за последние годы. В четвертом квартале 2025 года TSMC уведомила некоторых клиентов о повышении цен на свои 5-нм и 4-нм техпроцессы.

На фоне повышения цен TSMC на все свои передовые техпроцессы, японская полупроводниковая компания Rapidus планирует бросить вызов TSMC, предложив еще более низкие цены на 2-нм техпроцессы, чтобы привлечь клиентов.

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Компания Rapidus планирует продавать одну кремниевую пластину по цене от 3 до 3,5 миллионов иен. Это составляет приблизительно от 18 500 до 21 500 долларов США за пластину, что примерно на 10 000 долларов дешевле, чем 30 000 долларов, которые запросила TSMC за 2-нм пластину.

В настоящее время компания Rapidus ведет переговоры с более чем 60 компаниями, большинство из которых не являются японскими. Rapidus стремится к 2029 году запустить более совершенный 1,4-нм техпроцесс, тем самым вернув Японию в число лидеров полупроводникового рынка.