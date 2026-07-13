General Fusion станет первой публичной компанией в сфере термоядерной энергетики

Канадская компания General Fusion завершила сделку, которая сделает её первой публичной компанией, специализирующейся на термоядерной энергетике. После объединения со специальной компанией по приобретению Spring Valley Acquisition Corp. III акции General Fusion начнут торговаться на бирже Nasdaq под тикером GFUZ, а варранты компании — под обозначением GFUZW.

General Fusion работает над созданием технологии управляемого термоядерного синтеза — процесса, при котором лёгкие атомные ядра объединяются с выделением энергии, как это происходит внутри Солнца. Компания пытается разработать систему, способную производить электроэнергию в промышленных масштабах, однако ни одна организация пока не смогла создать коммерчески выгодную термоядерную электростанцию.

Фото: General Fusion

Сделка со Spring Valley Acquisition Corp. III была объявлена в январе и оценивается примерно в $1 млрд. Она позволила General Fusion выйти на публичный рынок через механизм SPAC (special purpose acquisition company) — компанию, созданную специально для объединения с частным бизнесом и ускоренного выхода на биржу.

Выход на биржу происходит после сложного периода для General Fusion. За несколько месяцев до объявления сделки компания провела сокращения сотрудников, а её генеральный директор публично заявил о необходимости привлечения нового финансирования для продолжения разработки технологии.

General Fusion была основана 24 года назад и входит в число компаний, работающих над альтернативными подходами к термоядерной энергетике. В отличие от традиционных проектов с магнитным удержанием плазмы, компания развивает систему, в которой энергия реакции должна извлекаться с помощью механического сжатия плазмы.

В июне компания сообщила о партнёрстве с итальянской энергетической инфраструктурной компанией Renexia. Стороны начали планировать возможное внедрение коммерческих систем General Fusion в Италии, однако для практического применения технологии ещё необходимо решить ряд технических задач.