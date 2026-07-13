Доступно бесплатно: российский кроссовер Tenet T8 получил обновление с голосовым помощником

Бренд Tenet расширил список доступных опций для кроссовера Tenet T8. Голосовой помощник «Привет, Tenet» и дополнительное оформление цифровой приборной панели теперь доступны не только для пятиместной, но и для семиместной версии модели. Обновление смогут получить как покупатели новых автомобилей, так и владельцы уже приобретённых машин. Установка программного обеспечения выполняется бесплатно у официальных дилеров во время планового технического обслуживания.

Изображение: Tenet Изображение: Tenet

Голосовой помощник позволяет управлять рядом систем автомобиля без использования сенсорного экрана. С его помощью можно изменять настройки климат-контроля, включать подогрев сидений, открывать и закрывать окна и панорамный люк, а также регулировать параметры мультимедийной системы. Система распознаёт команды из четырёх зон салона и активируется кнопкой на руле либо голосовой командой «Привет, Tenet».