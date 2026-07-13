В национальном мессенджере Max запустили продажу авиабилетов «Аэрофлота»

Пока на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом

«Аэрофлот» запустил в национальном мессенджере Max чат-бот для покупки и бронирования авиабилетов. Новый сервис позволяет оформить билет на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, добавить дополнительный багаж, заказать перевозку домашних животных, переоформить билет, а также получить информацию о специальных предложениях и программе лояльности авиакомпании.

Изображение: Max Изображение: Max

Кроме того, через чат-бот пассажиры могут получать уведомления о важных событиях и изменениях, связанных с поездкой.