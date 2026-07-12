Volkswagen сократит модельный ряд на 50% в рамках крупнейшей программы упрощения бизнеса

Volkswagen Group планирует сократить модельный ряд до 50% и уменьшить количество вариантов оснащения автомобилей до 75% в рамках новой программы трансформации бизнеса. Компания намерена сосредоточиться на наиболее востребованных сегментах рынка, снизить сложность производства и направить ресурсы на развитие ключевых технологий.

Предложения были представлены наблюдательному совету Volkswagen в рамках «плана будущего», который должен сделать компанию устойчивее на фоне снижения прибыльности, роста расходов из-за тарифных ограничений, ужесточения регулирования и усиления конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Volkswagen также планирует сократить производственные мощности: к концу периода преобразований компания ориентируется примерно на 9 млн автомобилей в год против около 12 млн до пандемии COVID-19.

Более масштабные меры реструктуризации, включая возможное сокращение до 100 тыс. рабочих мест и закрытие четырёх заводов в Германии, пока что не получили одобрения наблюдательного совета, сообщило Reuters. Представители работников выступили против этих предложений: в немецкой системе корпоративного управления они занимают места в совете Volkswagen и имеют значительное влияние на решения о крупных изменениях.

В официальном сообщении компании после заседания 9 июля закрытие предприятий и сокращение персонала не упоминались.

Фото: Volkswagen Group

Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блюме (Oliver Blume) заявил, что «компания переходит к следующему этапу преобразований и намерена к 2030 году стать самой привлекательной автомобильной компанией в мире». По его словам, стратегия будет основана на снижении сложности бизнеса, концентрации инвестиций на ключевых технологиях, адаптации продукции и производства к региональным рынкам и устранении избыточных мощностей.

Помимо сокращения количества моделей, Volkswagen планирует унифицировать автомобильные платформы, электронные архитектуры и программные системы для разных регионов, включая западные и восточные рынки. Компания рассчитывает использовать цифровизацию, искусственный интеллект и общие сервисные решения для повышения производительности.