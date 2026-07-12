ИИ становится всё дороже: крупнейшие технологические компании за 5 лет нарастили долг на $350 млрд ради строительства дата-центров

Крупнейшие американские компании, строящие инфраструктуру для искусственного интеллекта, за последние 5 лет увеличили совокупный долг примерно на 350 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg. В эту группу входят Alphabet, Amazon, Meta*, Microsoft и Oracle — именно они сегодня являются крупнейшими инвесторами в строительство новых дата-центров для обучения и работы ИИ-моделей.

Основная причина роста долговой нагрузки — беспрецедентные капитальные вложения в новые вычислительные мощности. Современные ИИ-дата-центры значительно дороже традиционных: они требуют тысяч специализированных ускорителей, а также более мощных систем электроснабжения и охлаждения.

Хотя стоимость обслуживания остаётся для большинства корпораций относительно небольшой, она быстро растёт. В прошлом году 5 компаний суммарно потратили на выплату процентов более $10 млрд — более чем вдвое больше, чем в 2019 году. При этом положение компаний различается. Свободный денежный поток Alphabet остаётся высоким, тогда как у Amazon по итогам квартала, завершившегося 31 марта, он стал отрицательным. У Oracle долговая нагрузка также усиливается: международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, оценивающее кредитоспособность компаний и государств, на минувшей неделе понизило кредитный рейтинг Oracle до самой низкой инвестиционной ступени, объяснив решение резким ростом расходов на развитие ИИ-инфраструктуры.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

По словам Гила Лурии, директора по исследованиям инвестиционной компании DA Davidson & Co., специализирующейся на анализе технологического сектора, бизнес крупнейших разработчиков программного обеспечения стремительно меняется. Если раньше таким компаниям требовались сравнительно небольшие капитальные вложения, то сначала облачные вычисления, а теперь искусственный интеллект сделали строительство серверной инфраструктуры одним из главных направлений расходов. По его словам, именно поэтому свободный денежный поток многих корпораций сейчас заметно снизился.

Руководители компаний, напротив, уверены, что вложения окупятся. Генеральный директор Amazon Энди Джесси ранее заявил, что значительная часть новых мощностей Amazon Web Services уже обеспечена обязательствами клиентов. Марк Цукерберг также отметил, что спрос на вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта по-прежнему превышает предложение, поэтому компания продолжит расширять инфраструктуру.

Однако осторожность начинают проявлять не только фондовые инвесторы, но и рынок корпоративных облигаций. По данным Bloomberg, размещение облигаций Amazon на $25 млрд на этой неделе встретило заметно более сдержанный спрос, чем ожидалось.

Скептически оценивают сроки окупаемости и специалисты по кредитным рискам. Джейсон Помпеи, аналитик международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое оценивает финансовую устойчивость эмитентов облигаций, отметил, что пока невозможно уверенно сказать, смогут ли Amazon, Google, Microsoft и Meta* получить ожидаемую отдачу от нынешних инвестиций. По его словам, текущий ажиотаж вокруг спроса на ИИ во многом основан на ожиданиях будущего роста рынка.