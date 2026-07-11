США вложат $16 млн в перезапуск производства «неубиваемых» 45-нанометровых микросхем — для космоса и сложной техники

Это в основном буду системы SOI

Министерство обороны США выделило $16 млн компании BAE Systems на восстановление производства радиационно-стойких микросхем (Radiation-Hardened Microelectronics, RHM). Такие чипы способны работать в условиях сильного радиационного воздействия и используются в космической технике, ракетных системах и других критически важных устройствах.

Изображение: BAE Systems

Финансирование предоставлено в рамках программы Defense Production Act Title III, которая направлена на развитие и сохранение производства стратегически важных технологий внутри страны.

Главной целью проекта станет расширение выпуска радиационно-стойкой микроэлектроники, способной сохранять работоспособность там, где обычные полупроводники могут выйти из строя. Такие компоненты применяются в спутниках, космических аппаратах и сложных системах, где надежность электроники напрямую влияет на работу всей платформы.

Одним из ключевых направлений программы станет восстановление производственной платформы RH45 Storefront. Она основана на технологии Radiation Hardened by Design (RHBD) и использует 45-нм кремниевые микросхемы, созданные по технологии silicon-on-insulator (SOI).

После запуска обновленной линии государственные организации и оборонные подрядчики смогут разрабатывать и выпускать собственные специализированные радиационно-стойкие чипы на сертифицированной производственной базе.

В Пентагоне считают, что сохранение этой платформы позволит использовать уже разработанные архитектуры микросхем без необходимости дорогостоящего проектирования новых решений и повторной сертификации. Это должно ускорить создание новых космических и оборонных систем, а также снизить затраты на их разработку.