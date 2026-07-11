Не литий, а натрий: ESS представила систему хранения энергии с ресурсом до 20 лет

Американская компания ESS представила модульную систему хранения энергии Bridge, созданную на основе натрий-ионных аккумуляторов. Новая платформа рассчитана на энергокомпании, дата-центры, промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры, где требуются большие объемы накопления энергии без зависимости от традиционных литий-ионных технологий.
Основой системы стал компактный энергетический модуль емкостью 1,2 МВт·ч, размещенный в стандартном 10-футовом контейнере. Несколько таких блоков можно объединять в единую установку общей емкостью до 4,8 МВт·ч — при этом занимаемая площадь остается сопоставимой с обычным 20-футовым контейнером.
Каждый модуль включает полный набор компонентов для автономной работы:
- натрий-ионные аккумуляторные ячейки;
- встроенный силовой преобразователь;
- систему управления батареями (BMS);
- систему управления энергией (EMS) для контроля режимов работы.
По словам ESS, Bridge поставляется в готовом к эксплуатации виде и может устанавливаться с помощью стандартной строительной техники. Для охлаждения используется простая воздушная система.
Главная особенность платформы — переход от лития к натрию. ESS заявляет, что натрий-ионные аккумуляторы обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными батареями:
- более высокая безопасность благодаря сниженной склонности к тепловому разгону;
- меньше требований к обслуживанию;
- потенциально более низкая стоимость эксплуатации.
Система поддерживает разные сценарии использования: в зависимости от конфигурации она может работать в режимах быстрой отдачи энергии или длительного хранения — от одного часа до более чем 16 часов непрерывной зарядки и разрядки.
Bridge рассчитана на работу в широком диапазоне температур — от -40 до +50 °C. По оценке разработчиков, срок службы системы может достигать 20 лет без необходимости полной замены аккумуляторных модулей.
По данным ESS, интерес к новой технологии уже оказался высоким: после выхода на рынок компания сформировала потенциальный портфель заказов на системы хранения энергии на сумму более $1 млрд.
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