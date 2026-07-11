Без лунатизма и не выше 188 см: NASA ищет добровольцев для «полёта» на Марс длиной в год

Четыре добровольца проведут 14 месяцев в замкнутых модулях в Хьюстоне, чтобы подготовить почву для высадки в 2029 году

NASA объявило набор четырёх добровольцев для новой длительной миссии по моделированию полёта к Марсу. Участникам предстоит провести год в условиях полной изоляции в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, где будут имитироваться межпланетный перелёт, выходы на поверхность другой планеты и работа с техникой, включая марсоход. Старт эксперимента запланирован не ранее августа 2027 года.

Во время миссии добровольцы будут жить и работать в замкнутых модулях, максимально приближенных к условиям будущих дальних космических экспедиций. Цель программы — проверить оборудование, технологии, рабочие процедуры и другие системы, которые должны обеспечить здоровье и эффективность экипажей во время продолжительных полётов в дальний космос, не покидая Землю.

Полученные данные планируется использовать при подготовке будущей лунной базы NASA, которую агентство рассчитывает начать использовать для работы астронавтов в 2029 году, а также при разработке пилотируемых экспедиций к Марсу.

Фото: NASA

Кандидаты должны быть гражданами США или обладателями грин-карты, иметь возраст от 30 до 55 лет и рост не выше 188 сантиметров. От претендентов также требуется техническое образование или опыт, сопоставимый с подготовкой астронавтов либо военной службой. Кроме того, NASA исключает кандидатов с пищевыми ограничениями, лунатизмом или необходимостью регулярно принимать снотворные препараты. Все участники пройдут медицинское обследование, тесты на физическую подготовку и психологическую оценку.

Полный срок участия составит около 14 месяцев. Помимо года жизни в двух изолированных модулях, программа включает два месяца подготовки, последующего обследования и сбора научных данных.

Участникам обещают денежное вознаграждение, однако его размер агентство пока не раскрыло.