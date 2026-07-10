Хостинг российских сайтов могут привязать к «Госуслугам»

Минцифры обсуждает с российскими хостинг-провайдерами возможность введения обязательной идентификации физических лиц через портал «Госуслуги». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

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Если инициатива будет реализована, каждый выделенный IP-адрес может быть закреплен за конкретным пользователем с подтвержденной учетной записью в государственной системе. Сейчас хостинг-провайдеры используют разные способы проверки клиентов — от регистрации по электронной почте до подтверждения личности через оплату банковской картой российского банка.

Похожий механизм уже действует для владельцев доменов в российских зонах .ru, .рф и .su. Ранее Минцифры также рассматривало вариант сделать авторизацию через «Госуслуги» единственным способом подтверждения личности, однако после консультаций с участниками рынка от этой идеи отказались.