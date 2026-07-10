Ученые создали перовскитную солнечную батарею с КПД 27,3% и рекордной стабильностью

Исследователи из Центра имени Гельмгольца в Берлине (HZB) разработали новую трехслойную перовскитную солнечную батарею, которая сочетает высокую эффективность и заметно улучшенную долговечность. Лабораторный образец достиг КПД 27,3% и сохранил более 90% первоначальной производительности после 770 часов непрерывной работы.

Изображение: Laura Canil / HZB

Разработка относится к классу тройных солнечных элементов. В отличие от традиционных кремниевых панелей, где используется один основной светопоглощающий материал, такие устройства состоят из трех слоев перовскита с разной шириной запрещенной зоны. Каждый слой поглощает свою часть солнечного спектра, что позволяет эффективнее превращать солнечный свет в электричество.

Главной проблемой перовскитных солнечных элементов долгое время оставалась недостаточная стабильность. Хотя такие материалы демонстрируют высокий потенциал по эффективности, они быстрее кремния теряют свои свойства под воздействием влаги, кислорода и длительного освещения.

Одним из слабых мест конструкции считался полимерный слой, который используется для переноса заряда между слоями батареи. Он не только ухудшал светопропускание, но и постепенно разрушался во время эксплуатации.

Ученые HZB заменили его новой комбинацией материалов: сверхтонким самоорганизующимся молекулярным слоем (SAM) и нанометровым слоем оксида графена (GO). SAM формирует упорядоченную молекулярную структуру и помогает улучшить контакт между слоями, однако сам по себе не обеспечивает оптимальную передачу заряда. Добавление оксида графена позволило снизить электрические потери и одновременно повысить устойчивость всей конструкции.

Новая архитектура также защищает один из самых уязвимых элементов батареи — перовскитный слой на основе олова и свинца. Обычно такие материалы быстро деградируют при контакте с окружающей средой, но комбинация SAM и GO создает дополнительный защитный барьер, который замедляет разрушительные процессы.