«Подобные уловки некогда были характерны для "банановых республик"»: Евросоюз может принять закон о тотальном сканировании сообщений в переписке, Павел Дуров — против

Дуров и политики считают, что новый закон несет риски для конфиденциальности переписки

Европарламент сделал новый шаг к принятию временного закона, который позволит технологическим компаниям проверять пользовательский контент на наличие материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Депутаты поддержали передачу инициативы на дальнейшее рассмотрение Совета Европейского союза.

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Законопроект призван временно закрыть правовой пробел в ЕС. Сейчас онлайн-платформы могут сталкиваться с ограничениями при добровольной проверке сообщений и файлов пользователей, даже если цель такой проверки — обнаружение материалов о сексуальном насилии над детьми. Параллельно Евросоюз продолжает разработку постоянных правил, однако вокруг них идут ожесточенные споры.

Одним из ключевых моментов нынешнего обсуждения стала поправка, исключающая из-под действия новых правил сервисы со сквозным шифрованием (end-to-end encryption). Если эта норма сохранится, мессенджеры вроде Signal не будут обязаны сканировать личную переписку пользователей для поиска запрещенного контента.

Результаты голосования оказались неоднозначными:

276 депутатов поддержали передачу законопроекта дальше;

314 выступили против;

17 воздержались.

При этом для полного отклонения инициативы требовалось 361 голос, поэтому законопроект продолжит движение по процедуре.

Споры вокруг документа остаются одними из самых острых в цифровой политике ЕС. Сторонники закона считают, что он необходим для борьбы с распространением материалов о сексуальном насилии над детьми и повышения безопасности несовершеннолетних в интернете.

Критики, напротив, предупреждают о рисках для конфиденциальности пользователей. По их мнению, обязательное сканирование цифровых коммуникаций может создать механизм массового контроля и ослабить защиту личной переписки.

Инициативу уже раскритиковал основатель Telegram Павел Дуров. «Подобные уловки некогда были характерны для "банановых республик", а теперь используются ЕС для принятия законов о слежке», — написал он на своей страничке в соцсети X.