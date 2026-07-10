На фоне ограничений мобильного интернета в России дорожает сотовая связь: в июне абонентская плата за сотовую связь выросла сразу на 8%

В июне 2026 года средняя абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в России выросла на 8% по сравнению с маем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Изображение сгенерировано Grok

Помимо мобильной связи, в целом телекоммуникационные услуги также стали дороже. По данным Росстата, в июне их стоимость увеличилась на 3,27% в месячном выражении.

Росстат не уточняет, какие именно тарифы или операторы повлияли на рост показателя. Статистика отражает среднее изменение стоимости услуг связи по стране.