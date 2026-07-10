На фоне ограничений мобильного интернета в России дорожает сотовая связь: в июне абонентская плата за сотовую связь выросла сразу на 8%

В июне 2026 года средняя абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в России выросла на 8% по сравнению с маем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Помимо мобильной связи, в целом телекоммуникационные услуги также стали дороже. По данным Росстата, в июне их стоимость увеличилась на 3,27% в месячном выражении.
Росстат не уточняет, какие именно тарифы или операторы повлияли на рост показателя. Статистика отражает среднее изменение стоимости услуг связи по стране.
Напомним, ранее сообщалось, что на фоне ограничений мобильного интернета россияне снова начали чаще звонить и отправлять SMS.
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