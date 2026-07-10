Миссия New Horizons получила первое геологическое подтверждение существования оползней на Плутоне

На Плутоне впервые получили прямые геоморфологические доказательства существования оползней. Учёные повторно проанализировали данные миссии NASA New Horizons и обнаружили шесть крупных зон схода материала внутри ударных кратеров рядом с равниной Спутника (Sputnik Planitia).

До этого оползневые процессы были обнаружены на многих твёрдых телах Солнечной системы — от Земли и Марса до астероида Веста и спутника Марса Фобоса. Однако после пролёта New Horizons мимо Плутона в 2015 году такие структуры на карликовой планете обнаружить не удавалось. При этом на крупнейшем спутнике Плутона Хароне признаки подобных процессов были известны.

Для поиска оползней учёные изучили изображения высокого разрешения, полученные камерой LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager) аппарата New Horizons, а также цифровые модели рельефа. Объекты определяли по характерным признакам: крутым стенкам оползней, участкам накопления материала у основания склонов, различиям в текстуре и оттенке поверхности.

Источник: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Southwest Research Institute, NASA

Все шесть обнаруженных объектов расположены на внутренних краях ударных кратеров в районе, прилегающем к Sputnik Planitia — огромной равнине из замёрзших летучих веществ. Оползни получили обозначения LD1–LD6. Их высота сдвига составляет от 1,5 до 2,2 километра, а длина перемещения материала — от 10,1 до 14,5 километров.

Самый крупный из обнаруженных оползней имеет площадь около 130 квадратных километров. Объект LD2 в кратере Гиклас (Giclas) занимает около 129 квадратных километров, а LD1 в кратере Кафлин (Coughlin) — около 112 квадратных километров.

Главной особенностью этих структур оказалась их высокая подвижность. По расчётам учёных, отношение высоты падения к длине сдвига материала составило 0,13–0,17. Материал перемещался дальше, чем можно было бы ожидать для склонов такой высоты.

Оползень, выделенный красным контуром, спускается в кратер Кафлин (Coughlin crater). Пунктирная белая линия обозначает участок ударного события, которое могло стать причиной возникновения этого оползня. Источник: M.E. Discenza et al/Icarus 2026

По этому параметру оползни на Плутоне сопоставимы с наиболее подвижными крупными оползнями на Марсе и ледяными оползнями на карликовой планете Церере. Учёные считают, что низкое сопротивление может быть связано со свойствами ледяных пород или особенностями поведения летучих веществ у поверхности.

Плутон отличается от многих других холодных объектов наличием значительных запасов летучих веществ, включая азот, угарный газ и метан, которые могут переходить из твёрдого состояния в газообразное. Эти процессы способны влиять на прочность поверхностных слоёв и создавать условия для движения материала. Среди возможных причин формирования оползней также рассматриваются удары метеоритов, сейсмические воздействия от столкновений и тектонические процессы.