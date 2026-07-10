Мировые продажи ПК впервые за два года упали из-за дефицита памяти

Поставки компьютеров снизились почти на 5%, пока производители повышают цены и сохраняют рост выручки на фоне нехватки компонентов для ИИ

Мировые поставки персональных компьютеров впервые за два года показали снижение: в последнем квартале объём рынка сократился почти на 5% и составил 68,2 млн устройств. По данным аналитической компании International Data Corporation (IDC), спад произошёл после девяти последовательных кварталов роста и совпал с усилением глобального дефицита памяти, связанного с быстрым развитием инфраструктуры искусственного интеллекта.

Основной причиной падения IDC называет нехватку компонентов памяти, которая началась во второй половине 2025 года и переросла из временной проблемы поставок в масштабный кризис для производителей электроники. Высокий спрос со стороны компаний, создающих системы искусственного интеллекта, привёл к росту цен на память, что отразилось на стоимости готовых устройств.

При этом снижение количества проданных компьютеров не означает падение доходов производителей. По данным IDC, выручка компаний продолжает расти, поскольку производители повышают цены быстрее, чем сокращается спрос. Аналитик IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani) отметил, что главная особенность текущей ситуации — расхождение между количеством проданных устройств и денежными показателями: поставки снижаются, а доходы растут.

Источник: IDC Corporate

По оценке IDC, дефицит памяти может сохраняться до 2028 года. Убрани ожидает, что во второй половине года ситуация может ухудшиться: когда текущие складские запасы будут исчерпаны, производители могут столкнуться с дополнительным ростом себестоимости, а покупатели — с новыми повышениями цен.

Одним из последствий может стать замедление традиционного цикла обновления компьютеров. Пользователи, которые обычно меняют устройства через несколько лет, могут дольше сохранять старые системы из-за роста стоимости новых моделей.

На фоне общего падения рынка единственным крупным производителем, показавшим рост поставок, стала Apple. Компания увеличила продажи компьютеров примерно на 800 тысяч устройств по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, чему способствовал высокий спрос на MacBook Neo. Благодаря этому доля Apple на рынке ПК выросла примерно с 8,5% почти до 10%.

Однако и Apple столкнулась с ростом стоимости компонентов. Начальная цена MacBook Neo увеличилась с $600 до $700, а базовая версия MacBook Air подорожала ещё сильнее — до $1300 долларов.