Meta* построит крупнейший за пределами США ИИ-центр обработки данных стоимостью $10 млрд

Новый дата-центр мощностью 1 ГВт в Канаде станет крупнейшим международным вычислительным объектом компании и сможет потреблять столько же электроэнергии, сколько около 750 тысяч домов

Meta* объявила о строительстве нового центра обработки данных стоимостью около $10 млрд в округе Стерджен (Sturgeon County) канадской провинции Альберта. Это станет крупнейшей инвестицией компании в дата-центр за пределами США и самым мощным международным вычислительным объектом Meta*.

Комплекс займёт около 270 тысяч квадратных метров — это примерно площадь 33 футбольных полей. Он станет 33-м дата-центром Meta* в мире. Проектная электрическая мощность составит 1 ГВт, что сопоставимо с потреблением электроэнергии примерно 750 тысяч домохозяйств.

По оценке компании, строительство укрепит позиции Канады как одного из ключевых мировых центров развития инфраструктуры для искусственного интеллекта на фоне быстро растущего спроса на вычислительные мощности.

Для обеспечения объекта электроэнергией Meta* планирует построить газовую электростанцию мощностью 932 МВт, которая будет подключена к энергосистеме провинции Альберта. Компания также сообщила, что заранее координировала проект с региональными энергоснабжающими организациями и операторами электросетей и полностью профинансирует модернизацию необходимой передающей инфраструктуры, чтобы гарантировать стабильное электроснабжение как до ввода дата-центра в эксплуатацию, так и после его запуска.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

В системе охлаждения серверного оборудования будет использоваться замкнутый контур жидкостного охлаждения с сухим охлаждением. Такая схема не требует расхода воды для охлаждения во время штатной эксплуатации объекта. Кроме того, Meta* обязалась полностью взять на себя расходы, связанные с водоснабжением и очисткой сточных вод, чтобы снизить воздействие проекта на окружающую среду.

На этапе строительства проект, по расчётам компании, создаст около 3 тысяч рабочих мест. После ввода комплекса в эксплуатацию на объекте будет работать около 300 постоянных технических специалистов.

По данным правительства Альберты, дата-центр сможет ежегодно приносить экономике провинции около 250 млн канадских долларов за счёт налогов, роялти и других прямых поступлений.