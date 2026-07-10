Этот телефон работает даже там, где нет ни одной сети связи: в Индии представили спутниковый телефон за $1400

Индийский государственный оператор Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) представил спутниковый телефон стоимостью $1400. Устройство предназначено для работы в районах, где отсутствует покрытие сотовых сетей — в горных районах, в лесах, на море и в зонах стихийных бедствий.

Изображение: BSNL

В отличие от обычных смартфонов, спутниковый телефон подключается напрямую к спутникам, а не к базовым станциям операторов. Благодаря этому связь сохраняется даже там, где отсутствует инфраструктура мобильной связи или она повреждена.

Телефон разработан BSNL совместно с британской компанией Inmarsat, управляющей группой из 11 геостационарных телекоммуникационных спутников. Во время звонка устройство передает сигнал на спутник, который затем направляет его на наземную станцию, связанную с телекоммуникационной сетью.

Изображение: BSNL

По данным BSNL, устройство поддерживает спутниковые голосовые вызовы вне зоны покрытия мобильной сети, имеет кнопку SOS для экстренных ситуаций. Отмечается высокая автономность устройства и защищенный корпус.

Предполагается, что основными пользователями должны стать военные и силовые структуры, спасательные службы, сотрудники морской отрасли, горнодобывающих компаний, промышленных предприятий, а также путешественники и участники экспедиций, работающие в труднодоступных районах.