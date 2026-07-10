Игнорируют дым и мешают спецслужбам: регулятор США потребовал от разработчиков беспилотных автомобилей научить их распознавать ЧП

NHTSA заявило о случаях, когда беспилотные машины заезжали на места аварий, блокировали спецтранспорт и не распознавали сигналы опасности

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) предупредила разработчиков автономных автомобилей о необходимости устранить проблемы с распознаванием чрезвычайных ситуаций. Глава ведомства Джонатан Моррисон заявил, что регулятор выявил неоднократные случаи, когда беспилотные машины вмешивались в работу полиции, пожарных и других экстренных служб.

В письме к компаниям, занимающимся разработкой и эксплуатацией автономного транспорта, Моррисон указал на «очевидную закономерность» в поведении некоторых беспилотных автомобилей. По данным NHTSA, такие машины заезжали в зоны активных чрезвычайных происшествий, перекрывали путь машинам скорой помощи и пожарным автомобилям, а также не реагировали на базовые предупреждающие признаки: мигающие сигналы, дорожные конусы, сигнальные факелы, дым и огонь.

«Неспособность обнаруживать такие ситуации и правильно реагировать на них является функциональной недостаточностью», — заявил Моррисон в обращении к отрасли.

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NHTSA планирует провести встречи с разработчиками автономных автомобилей до конца месяца, чтобы обсудить способы решения проблемы. Ведомство отдельно подчеркнуло, что беспилотная система, которая не может безопасно взаимодействовать с сотрудниками экстренных служб, представляет угрозу для населения.

Регулятор не назвал конкретные компании и не перечислил все случаи, которые стали основанием для предупреждения. Однако ранее местные СМИ сообщали об инциденте в Далласе, штат Техас, где беспилотный автомобиль Waymo, по предварительным данным, заблокировал путь пожарной машине, направлявшейся к горящему жилому зданию.

Waymo не прокомментировала этот случай. При этом ранее появлялись видеозаписи, на которых автомобили компании перекрывали путь машинам скорой помощи и двигались через зоны проведения полицейских операций.

Сейчас NHTSA и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) отдельно расследуют несколько инцидентов с автономными автомобилями Waymo. Среди них — случаи незаконного проезда мимо остановившихся школьных автобусов с включёнными предупреждающими сигналами в Техасе.

Ещё один эпизод произошёл 23 января в Санта-Монике, штат Калифорния. По данным расследования, беспилотный автомобиль Waymo сбил девятилетнюю девочку в школьной зоне, когда она выбежала из-за автомобиля, припаркованного с нарушением правил.