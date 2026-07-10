Без приказов с Земли: ESA создает космических роботов с «физическим интеллектом» для темных кратеров Луны и планет

Европейское космическое агентство (ESA) запустило программу Embodied Intelligence for Autonomous Space Systems, направленную на разработку нового поколения автономных космических роботов. Агентство предлагает исследователям и компаниям представить идеи технологий, которые позволят роботам самостоятельно воспринимать окружающую среду, принимать решения и выполнять задачи без постоянных команд с Земли.
Современные космические роботы обычно выполняют заранее запрограммированные действия или получают команды от операторов на Земле. Однако некоторые будущие миссии будут проходить в условиях, где такой подход невозможен. Например, ровер в постоянно затенённом лунном кратере не сможет быстро получить инструкции из-за отсутствия прямой связи с Землёй и должен будет самостоятельно анализировать обстановку и выбирать дальнейшие действия.
«Автономность в космосе — это не добавление большего количества компонентов искусственного интеллекта к роботу. Речь идёт о создании интегрированных систем, которые могут понимать окружающую среду, принимать обоснованные решения и эффективно действовать при ограничениях космических миссий — от ограниченной мощности до недостатка вычислительных ресурсов и связи», — заявила Лиза Денцер (Lisa Denzer), руководитель AI-Lab ESA.
ESA выделила три основных направления, где такие технологии необходимы. Первое — автономное исследование, включая длительные научные маршруты, изучение постоянно затенённых областей Луны и самостоятельный поиск интересных объектов на поверхности. Второе — использование местных ресурсов (in-situ resource utilisation, ISRU), которое включает поиск и добычу лунного реголита, а также координацию групп специализированных роботов для создания инфраструктуры. Третье направление связано с поддержкой длительного присутствия человека: роботы должны помогать астронавтам, обслуживать оборудование и безопасно работать рядом с людьми.
Для достижения этих целей ESA рассматривает два взаимодополняющих подхода. Первый получил название embodied co-design — совместная разработка физической конструкции робота и его «интеллектуальной системы», при которой форма корпуса, сенсоры и исполнительные механизмы создаются вместе с программным обеспечением.
Второй подход — physical intelligence, физический интеллект. Он предполагает использование новых методов искусственного интеллекта, включая планетарные базовые модели, модели окружающего мира и системы взаимодействующих роботов. Такие технологии должны помочь аппаратам адаптироваться к незнакомым условиям, а не только выполнять заранее заданные сценарии.
По словам Луиса Мансильи (Luis Mansilla), инженера по системам искусственного интеллекта ESA, программа должна заложить основу для технологий, необходимых в рамках программы ESA Technology and Strategy 2040. Агентство отмечает, что будущие миссии по исследованию и использованию ресурсов других небесных тел потребуют более высокого уровня автономности, чем существующие системы.
Приём идей проходит в два этапа. Сначала ESA оценивает инновационность предложений и их отличие от уже существующих разработок. Срок подачи заявок установлен до 10 августа. Авторы наиболее перспективных концепций смогут представить полноценные проекты, оценка которых ожидается в октябре.
Поддержанные инициативы смогут получить финансирование через программы ESA Discovery и Preparation. Они включают поддержку исследований с участием аспирантов и постдокторантов, разработку ранних технологий, а также предварительные исследования будущих миссий.
ESA отдельно подчёркивает, что программа не предназначена для разработки отдельных алгоритмов искусственного интеллекта или автоматизации отдельных функций. Агентство ищет комплексные архитектуры автономных систем для исследования лунной и планетарной поверхности, где робот способен самостоятельно воспринимать обстановку, принимать решения и действовать в условиях ограниченной связи с Землёй.
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