Без приказов с Земли: ESA создает космических роботов с «физическим интеллектом» для темных кратеров Луны и планет

Европейское космическое агентство (ESA) запустило программу Embodied Intelligence for Autonomous Space Systems, направленную на разработку нового поколения автономных космических роботов. Агентство предлагает исследователям и компаниям представить идеи технологий, которые позволят роботам самостоятельно воспринимать окружающую среду, принимать решения и выполнять задачи без постоянных команд с Земли.

Современные космические роботы обычно выполняют заранее запрограммированные действия или получают команды от операторов на Земле. Однако некоторые будущие миссии будут проходить в условиях, где такой подход невозможен. Например, ровер в постоянно затенённом лунном кратере не сможет быстро получить инструкции из-за отсутствия прямой связи с Землёй и должен будет самостоятельно анализировать обстановку и выбирать дальнейшие действия.

«Автономность в космосе — это не добавление большего количества компонентов искусственного интеллекта к роботу. Речь идёт о создании интегрированных систем, которые могут понимать окружающую среду, принимать обоснованные решения и эффективно действовать при ограничениях космических миссий — от ограниченной мощности до недостатка вычислительных ресурсов и связи», — заявила Лиза Денцер (Lisa Denzer), руководитель AI-Lab ESA.

ESA выделила три основных направления, где такие технологии необходимы. Первое — автономное исследование, включая длительные научные маршруты, изучение постоянно затенённых областей Луны и самостоятельный поиск интересных объектов на поверхности. Второе — использование местных ресурсов (in-situ resource utilisation, ISRU), которое включает поиск и добычу лунного реголита, а также координацию групп специализированных роботов для создания инфраструктуры. Третье направление связано с поддержкой длительного присутствия человека: роботы должны помогать астронавтам, обслуживать оборудование и безопасно работать рядом с людьми.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Для достижения этих целей ESA рассматривает два взаимодополняющих подхода. Первый получил название embodied co-design — совместная разработка физической конструкции робота и его «интеллектуальной системы», при которой форма корпуса, сенсоры и исполнительные механизмы создаются вместе с программным обеспечением.

Второй подход — physical intelligence, физический интеллект. Он предполагает использование новых методов искусственного интеллекта, включая планетарные базовые модели, модели окружающего мира и системы взаимодействующих роботов. Такие технологии должны помочь аппаратам адаптироваться к незнакомым условиям, а не только выполнять заранее заданные сценарии.

По словам Луиса Мансильи (Luis Mansilla), инженера по системам искусственного интеллекта ESA, программа должна заложить основу для технологий, необходимых в рамках программы ESA Technology and Strategy 2040. Агентство отмечает, что будущие миссии по исследованию и использованию ресурсов других небесных тел потребуют более высокого уровня автономности, чем существующие системы.

Приём идей проходит в два этапа. Сначала ESA оценивает инновационность предложений и их отличие от уже существующих разработок. Срок подачи заявок установлен до 10 августа. Авторы наиболее перспективных концепций смогут представить полноценные проекты, оценка которых ожидается в октябре.

Поддержанные инициативы смогут получить финансирование через программы ESA Discovery и Preparation. Они включают поддержку исследований с участием аспирантов и постдокторантов, разработку ранних технологий, а также предварительные исследования будущих миссий.