В первой половине 2027 года на египетскую АЭС «Эль-Дабаа» доставят ядерное топливо

Росатом планирует доставить ядерное топливо на первую египетскую АЭС «Эль-Дабаа» в первой половине 2027 года, рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв. В ходе работ по установке в проектное положение корпуса реактора на втором энергоблоке станции он также сообщил, что подключить АЭС к энергосети собираются в 2028 году.
Лихачёв добавил, что Росатом планирует увеличить число сотрудников, работающих на площадке АЭС — в ближайшие недели их количество должно достичь 30 тысяч. Кроме того, сейчас на машиностроительных заводах в России ведётся изготовление корпусов, реакторов, парогенераторов и энергоблоков для второго, третьего и четвёртого блоков станции.
«Эль-Дабаа» станет первой атомной электростанцией в Египте. Её возводит Росатом в городе Эль-Дабаа на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах от Каира. АЭС включает четыре энергоблока мощностью 1200 мегаватт каждый, оснащённых водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1200 поколения 3+.
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