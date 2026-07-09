В первой половине 2027 года на египетскую АЭС «Эль-Дабаа» доставят ядерное топливо

Росатом планирует доставить ядерное топливо на первую египетскую АЭС «Эль-Дабаа» в первой половине 2027 года, рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв. В ходе работ по установке в проектное положение корпуса реактора на втором энергоблоке станции он также сообщил, что подключить АЭС к энергосети собираются в 2028 году.

Фото: Атомстройэкспорт

Лихачёв добавил, что Росатом планирует увеличить число сотрудников, работающих на площадке АЭС — в ближайшие недели их количество должно достичь 30 тысяч. Кроме того, сейчас на машиностроительных заводах в России ведётся изготовление корпусов, реакторов, парогенераторов и энергоблоков для второго, третьего и четвёртого блоков станции.