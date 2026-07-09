На второй энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте установили корпус реактора

Госкорпорация «Росатом» заявила, что сегодня, 9 июля 2026 года, на площадке строящейся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте корпус реактора второго энергоблока был установлен в проектное положение. Корпус реактора — это ключевой элемент реакторной установки, внутри него размещается активная зона и происходит управляемая цепная реакция деления ядер топлива. Он обеспечивает безопасность и надёжность работы энергоблока.

Фото: Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»

В ходе операции корпус реактора массой более 340 тонн установили в проектное положение в центре шахты реактора. Монтаж выполняли с использованием тяжеловесного гусеничного крана грузоподъемностью 1350 тонн. При этом точность установки оборудования составляет одну десятую миллиметра. Следующим этапом работ на энергоблоке №2 станет начало сварки главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ).

Фото: Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»

В Росатоме отмечают, что установка корпуса реактора в проектное положение — это ключевое событие при сооружении энергоблока. После завершения монтажа корпуса начинается обратный отсчёт до этапа физического пуска — начала загрузки ядерного топлива в реактор. Напомним, первая атомная электростанция в Египте «Эль-Дабаа» состоит из четырёх энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый, оснащённых водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1200 поколения 3+.