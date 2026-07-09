Microsoft начала заменять модели OpenAI собственными ради снижения расходов

В Excel и Word часть запросов пользователей уже обрабатывают внутренние модели MAI вместо сторонних нейросетей

Microsoft начала сокращать расходы на искусственный интеллект, постепенно заменяя модели OpenAI и Anthropic собственными разработками. По данным Bloomberg, в Excel и Word часть запросов пользователей уже обрабатывается внутренними моделями семейства MAI.

Ранее Microsoft активно подчёркивала, что многие функции Microsoft 365 работают на базе моделей OpenAI и Anthropic. Полностью отказываться от сторонних решений компания не планирует, однако теперь всё чаще использует собственные нейросети там, где это позволяет снизить затраты на обработку запросов.

Развитие собственной линейки ИИ Microsoft ускорила в последние месяцы. На конференции Build компания представила сразу 7 новых моделей MAI, включая модель для программирования и генерации изображений по текстовому описанию.

Официально Microsoft не стала комментировать информацию о перераспределении нагрузки между собственными и сторонними моделями.

Источник: Microsoft

По данным Bloomberg, изменения связаны прежде всего с необходимостью сократить стоимость работы облачных ИИ-сервисов. Обработка запросов к крупным языковым моделям остаётся одной из самых дорогостоящих статей расходов для компаний, развивающих генеративный искусственный интеллект.

Microsoft — не единственная компания, пересматривающая расходы на ИИ. По данным СМИ, аналогичные меры принимают Amazon, Uber, Meta* и Accenture, которые также стремятся снизить стоимость эксплуатации ИИ-сервисов после периода активного наращивания инвестиций.

Высокая стоимость генеративного ИИ уже влияет на рынок. Некоторые компании рассматривают использование более дешёвых китайских моделей в качестве альтернативы западным разработкам, несмотря на сохраняющиеся вопросы к безопасности таких решений.