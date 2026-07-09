Крупнейший в мире грузовой самолёт WindRunner получил новых ключевых партнёров

Radia привлекла Latecoere и Stirling Dynamics к разработке электрических систем и управления полётом, продолжая формировать промышленную экосистему для создания гигантского транспортного самолёта

Компания Radia объявила о заключении новых соглашений с французской Latecoere и британской Stirling Dynamics, которые присоединятся к разработке WindRunner — крупнейшего в мире грузового самолёта. Партнёры займутся созданием электрической архитектуры самолёта и интеграцией системы управления полётом, что станет следующим этапом развития программы перед переходом к её практической реализации.

Latecoere будет отвечать за разработку системы электрической проводки самолёта (Electrical Wiring Interconnection System, EWIS). Компания обладает большим опытом в создании электрических систем и авиаконструкций для гражданской и военной авиации. Её задача — сформировать масштабируемую электрическую архитектуру, способную обеспечить работу самолёта беспрецедентных размеров.

Stirling Dynamics займётся интеграцией системы управления полётом, моделированием и инженерной проработкой самолёта. Компания должна помочь обеспечить безопасную, надёжную и эффективную работу всех систем управления WindRunner.

Обе компании пополнили быстро растущую сеть поставщиков программы, в которую теперь входят более 20 организаций. Среди них уже числятся производители и инженерные компании, отвечающие за конструкции, авионику, сертификацию, испытания, производство и техническое обслуживание будущего самолёта.

Фото: Radia

Разработчик подчёркивает, что создание WindRunner требует не только проектирования самого самолёта, но и формирования полноценной промышленной экосистемы, которая впоследствии сможет обеспечить его сертификацию, серийное производство и эксплуатацию.

WindRunner создаётся как новый класс воздушного транспорта для перевозки сверхгабаритных грузов, которые сегодня зачастую невозможно доставить самолётами без разборки или использования сложной мультимодальной логистики. Самолёт проектируется таким образом, чтобы работать с неподготовленных или ограниченных по инфраструктуре аэродромов и доставлять крупные грузы максимально близко к месту назначения.

В конце июня Radia также объявила о стратегическом сотрудничестве с международной логистической компанией Blue Water Shipping. Компании планируют совместно продвигать комплексные решения для перевозки сверхгабаритных грузов, объединяя возможности WindRunner с существующей сетью морских, автомобильных и портовых перевозок Blue Water Shipping. Основными направлениями названы энергетика, аэрокосмическая отрасль, гуманитарные миссии и военная логистика.