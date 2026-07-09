Яндекс обновил умную камеру — теперь ей можно задавать вопросы о событиях в кадре

Камера расскажет, есть ли кто-то у входной двери и спит ли ребёнок

Компания Яндекс расширила возможности своей умной IP-камеры. Теперь владельцы могут задавать вопросы «Алисе» о событиях и объектах в кадре с помощью голоса. Это можно сделать через «Яндекс Станцию», «ТВ Станцию», наушники «Яндекс Дропс» или в чате с «Алисой AI». С помощью голосовых команд можно проверять камеру, не открывая мобильное приложение.

Изображение: Яндекс

Камера сможет отвечать, например, на такие вопросы — «Есть ли кто-то у входной двери?», «Открыты ли ворота во дворе?» или «Спит ли ребёнок?». Функция работает на основе визуально-языковой модели Alice AI VLM. Пользователи с подписками «Экстра» и «Стандарт» могут сделать неограниченное число запросов, а без подписки доступно лишь до 20 запросов в месяц.

Изображение: Яндекс

Пользователи теперь могут задать три положения камеры — например, когда она смотрит на дверь, в коридор или гостиную — и менять их голосом. Кроме того, можно задать условия, при которых камера должна включить запись: например, когда кто-то подходит к входной двери или в кадре появляется домашний питомец.

Изображение: Яндекс