Астрономы поймали загадочные радиосигналы от редчайшего пульсара «Голубой глаз» после десятилетий гробового молчания

Наблюдения телескопа MeerKAT показали, что считавшийся «радиомолчащим» объект всё же испускает слабые импульсы и может изменить представления о скрытой популяции пульсаров

Астрономы впервые зарегистрировали слабое радиоизлучение от одного из редчайших типов нейтронных звёзд — центрального компактного объекта, который десятилетиями считался «радиомолчащим». Команда под руководством Чжан Лэя (Zhang Lei) из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук зафиксировала импульсы от объекта 1E 1207.4-5209 с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке.

Открытие показывает, что некоторые нейтронные звёзды, которые раньше не относили к пульсарам, могут скрывать очень слабое радиоизлучение.

Нейтронные звёзды возникают после взрывов массивных звёзд, когда их ядро сжимается под действием собственной гравитации. Если после коллапса формируется быстро вращающийся объект с сильным магнитным полем, заряженные частицы начинают двигаться вдоль магнитных полюсов и создают узкие пучки радиоизлучения. Когда такой пучок периодически направлен в сторону Земли из-за вращения звезды, астрономы наблюдают регулярные радиоимпульсы — именно поэтому такие объекты получили название пульсаров.

Однако часть нейтронных звёзд в центрах остатков сверхновых не проявляла никаких радиосигналов. Такие объекты называют центральными компактными объектами. За последние десятилетия было обнаружено около десятка подобных объектов, но радиотелескопы не фиксировали от них импульсов. Одним из возможных объяснений считалось слишком слабое магнитное поле, которое не позволяло сформировать наблюдаемые радиоизлучающие джеты.

Составной вид остатка сверхновой, в центре которого расположен центральный компактный объект 1E 1207.4-5209, получивший неофициальное название «пульсар Голубой глаз» из-за характерного внешнего вида на комбинированном снимке. Красным цветом отмечено радиоизлучение, зарегистрированное радиотелескопом MeerKAT на частоте 1,3 ГГц, а голубым — рентгеновское излучение в диапазоне 0,4–2,0 кэВ, полученное с помощью космического телескопа eROSITA. Центральная нейтронная звезда видна внутри расширяющегося облака вещества, оставшегося после взрыва сверхновой. Такое сочетание радио- и рентгеновских данных позволяет выделить слабый источник излучения в центре древнего остатка сверхновой и изучать свойства необычного пульсара.

Источник: Nat Astron (2026). https://doi.org/10.1038/s41550-026-02899-2

Объект 1E 1207.4-5209 расположен в центре остатка сверхновой примерно в 10 тысячах световых лет от Земли в нашей галактике. Из-за сочетания данных рентгеновских наблюдений и новых радиоизмерений он получил неофициальное название «Голубой глаз»: на составном изображении яркое рентгеновское излучение нейтронной звезды напоминает светящуюся голубую область в центре космического облака.

Наблюдения MeerKAT показали, что 1E 1207.4-5209 всё же испускает радиоимпульсы, хотя и крайне слабые. Сигнал повторяется каждые 424 миллисекунды — это совпадает с известным периодом вращения нейтронной звезды. Таким образом, объект оказался пульсаром, но с необычно низкой радиоактивностью, из-за которой его долго невозможно было обнаружить стандартными методами.

Учёные связывают появление сигнала с событием, произошедшим в 2015 году. Тогда рентгеновские наблюдения показали у 1E 1207.4-5209 «сбой вращения» (spin glitch) — кратковременное увеличение скорости вращения нейтронной звезды. Такое явление может происходить из-за процессов внутри сверхплотного вещества звезды. По версии команды, этот сбой мог усилить или изменить ориентацию магнитного поля объекта, что позволило радиоизлучению стать заметным.

Если эта интерпретация подтвердится, то открытие укажет на существование большой скрытой популяции слабых пульсаров во Млечном Пути. Часть нейтронных звёзд, которые сейчас считаются старыми и постепенно затухающими пульсарами, может на самом деле быть относительно молодыми объектами с очень слабым радиоизлучением. Это также может объяснить отсутствие радиосигналов от некоторых известных остатков сверхновых, включая объект SN 1987A в Большом Магеллановом Облаке, где астрономы предполагают наличие нейтронной звезды, но ещё не зарегистрировали её радиоимпульсы.