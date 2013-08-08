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    8 августа 2013

    В Сети появились результаты тестирования, якобы принадлежащие флагманской видеокарте AMD Radeon поколения Volcanic Islands: Топовая карта AMD Hawaii может оказаться производительнее, чем GeForce GTX Titan

    21:4615

    Acer готовит смартфон Liquid S2 с SoC Snapdragon 800 и экраном диагональю 6 дюймов: Смартфон Acer Liquid S2 будет стоит 27 000 рублей

    18:5313

    Смартфон Zopo ZP990 с 6-дюймовым дисплеем разрешением Full HD: технические подробности и фото: Zopo ZP990 можно заказать в Китае за $370

    16:3215

    Ноутбук MSI GP60 оснащается видеокартой GeForce GT 740M и клавиатурой производства SteelSeries: Ноутбук MSI GP60 получил процессоры Haswell

    16:171

    Неизвестный китайский смартфон получит 4 ГБ оперативной памяти: Неназванный китайский смартфон будет оснащаться SoC Snapdragon 800 и 4 ГБ оперативной памяти

    15:4127

    Nexus обновляет блок питания RX-8500 мощностью 850 Вт: Обновленный БП Nexus RX-8500 унаследовал у своего предшественника комбинированную кабельную систему

    15:312

    Genius оценивает клавиатуру GX Gaming Manticore с «клавишами, подобными механическим», в $80: Начались продажи клавиатур Genius GX Gaming Manticore

    15:0011

    В серию Avexir Core Gold вошли модули памяти DDR3-2133: Память Avexir Core Gold функионирует на частоте 2133 МГц при задержках CL 9-11-10-27

    14:575

    На новых фото смартфон BlackBerry Z30 запечатлен рядом с моделями Z10 и Q5: Конфигурация смартфона BlackBerry Z30 включает двухъядерный процессор и 2 ГБ оперативной памяти

    14:376

    Производители планшетов считают, что для успеха однокристальных систем Intel Bay Trail-T цены на них должны быть ниже: Производительность Bay Trail-T вполне устраивает производителей планшетов, а цена — нет

    14:1213

    «МегаФон» покупает «Скартел / Йота»: Сделка укрепит позиции «МегаФона» российском рынке 4G/LTE

    12:5110

    ooVoo v.3.5.9 - бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети: Бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети

    12:15

    По подсчетам аналитиков IHS, поставки SSD за год выросли, HDD — сократились: Основными двигателями роста рынка SSD выступили ультратонкие ноутбуки и планшеты

    12:0114

    PicEdit v.3.60 - небольшой бесплатный графический редактор с набором встроенных эффектов: Небольшой бесплатный графический редактор с набором встроенных эффектов

    11:30

    Google, IBM, Mellanox, Nvidia и Tyan объединяют усилия в разработке решений для вычислительных центров: Участники объединения будут использовать микроархитектуру IBM Power

    11:054

    Firefox v.23.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    10:556

    HWiNFO32/64 v.4.22 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    10:20

    FileZilla v.3.7.2 - бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент: Бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент

    09:45

    ESET SysInspector v.1.2.042 - утилита для диагностики системы: утилита для диагностики системы

    09:10

    Nikon оснастила компактную фотокамеру Coolpix L620 14-кратным зум-объективом: Nikon Coolpix L620 оценена производителем в $250

    08:423

    PDF Shaper v.1.4 - бесплатная программа для конвертирования PDF в Word RTF: Бесплатная программа для конвертирования PDF в Word RTF

    08:35

    Производители видят в шестидюймовых смартфонах конкурентов семидюймовым планшетам: Цены на шестидюймовые смартфоны безымянных китайских производителей начинаются со 170 долларов

    08:0038

    Corel Painter X3 меняет представление о границах возможного в цифровом искусстве: Последняя версия Corel Painter поднимает реалистичные ощущения при рисовании на новый уровень с новыми кистями с колебанием параметров, направляющими перспективы и функцией клонирования с использованием перекрестного курсора

    08:001

    Schenker XMG P303 — мощный ноутбук с диагональю экрана 13,3 дюйма и видеоускорителем Nvidia GeForce GTX 765M: Цена ноутбука Schenker XMG P303 в стандартной комплектации составляет 780 фунтов стерлингов

    07:407

    В серию GEIL Evo Potenza вошли модули памяти DDR3, работающие на эффективной частоте до 3000 МГц: Модули GEIL Evo Potenza снабжены алюминиевыми радиаторами

    07:30

    Biostar представила свою «первую в мире» системную плату для CPU Intel Haswell, сертифицированную на совместимость с Windows 8.1: Системная плата Biostar Hi-Fi Z87W построена на наборе системной логики Intel Z87 Express

    07:004

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