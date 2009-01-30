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    30 января 2009

    Acer выпускает новые ... Ferrari 1200 — серию портативных ноутбуков:

    19:31

    XFX выпустила GeForce 9400 GT Fatal1ty:

    19:14

    iPhone OS 2.2.1 уже взломана :

    16:08

    3D-карты на GPU AMD RV740 будут называться Radeon HD 4730 и 4750?:

    14:38

    Утилиты: SnagIt v.9.1.1:

    13:35

    Scythe готовит «кита-убийцу» для охлаждения CPU :

    13:32

    I-O Data выпустила очень компактный оптический привод с USB-питанием для нетбуков:

    13:13

    Утилиты: DeviceLock v.6.3 Build 18159:

    13:10

    AMD не планирует замены Geode:

    12:45

    Утилиты: TeraCopy v.2.0 Beta:

    12:45

    Камера Panasonic LUMIX DMC-TS1 в защищенном исполнении записывает видео в формате AVCHD Lite HD:

    12:41

    Восстановление данных: PC Tools File Recover v.7.0.0.49:

    12:20

    SanDisk и Toshiba реструктурируют производство флэш-памяти: обязательства в обмен на деньги:

    12:00

    Резервное копирование: JaBack v.8.17:

    11:55

    Медиаплееры: Xion v.1.0.109 Beta:

    11:30

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.0 Build 5543:

    11:05

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.3.1:

    10:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.4.44:

    10:15

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.23:

    09:50

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1000 Beta 17:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:00

    Аналитики JPR: рынок GPU «нырнул»; Intel осталась первой; треть ПК, отгруженных в 4 квартале, имеет несколько GPU:

    08:52

    NVIDIA начнет выпуск GPU по нормам 40 нм с модели начального уровня :

    08:22

    Через две недели Intel подробно расскажет о восьмиядерном процессоре:

    08:05

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