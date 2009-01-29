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    29 января 2009

    Seagate опубликовала инструкцию для апгрейда firmware HDD на Mac :

    23:11

    Panasonic представила фотокамеру с сенсорным экраном DMC-FX580:

    19:47

    План по выпуску Intel SSD говорит о том, что эти устройства станут быстрее и ёмче:

    19:37

    Samsung первой выпустила чипы DDR3-памяти плотностью 4 Гбит:

    17:10

    Buffalo FTD-W71 USB — 7" для второстепенных задач при работе за ПК:

    16:44

    Mushkin дополняет ассортимент двумя трехканальными наборами памяти PC3-15000:

    16:25

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.3.9:

    16:20

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.0 Build 1219:

    15:55

    Утилиты: WinMerge v.2.13.2 (Exp):

    15:30

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.9.0:

    15:05

    Toshiba представила внешние HDD серий StorE steel и StorE art:

    14:50

    Архиваторы: PeaZip v.2.5:

    14:40

    Мультимедиа: Audacity v.1.3.7 Beta:

    14:15

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.5.1.18.445:

    13:50

    Японцы используют электронную бумагу для борьбы со стихией:

    13:31

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.0:

    13:25

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 29\01\2009:

    13:00

    Intel предлагает использовать радиоволны для питания устройств:

    12:36

    Утилиты: Asterisk Key v.8.5 Build 3111:

    12:35

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6259:

    12:10

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.113:

    11:45

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.5.0.0.37:

    11:20

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 3986:

    10:55

    Софт для сотовых: Floola v.4.7.0:

    10:30

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.0.0.73:

    10:05

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1454 Beta:

    09:40

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.4.0.0.48:

    09:15

    Графика: VSO Image Resizer v.2.1.7.4:

    08:50

    Диагностика: HWiNFO32 v.2.37:

    08:25

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.1 Build 210:

    08:00

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