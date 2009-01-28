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    28 января 2009

    Opal SSC — стандарт, который защитит данные на HDD, SSD и ODD:

    20:25

    У Apacer готов новый Handy Steno — AH522 :

    19:10

    SSD Super Talent позволят хорошо «проапгрейдить» ASUS S101 Eee PC:

    17:07

    Безопасность: Outpost AV Service - продукт-услуга для клиентов Интернет-провайдеров:

    15:05

    Интернет и сети: MDaemon v.10.0.4:

    14:40

    Системная плата Jetway MA3-79GDG COMBO для процессоров AMD будет поддерживать память DDR2 и DDR3:

    14:31

    Настройщики: jv16 PowerTools 2009 v.1.9.0.506 RC:

    14:15

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.2.0 Beta:

    13:50

    Nexus представила свой самый мощный блок питания, RX-8500 Tranquillity Power:

    13:47

    Zalman VF2000 LED — универсальный низкопрофильный кулер с синей подсветкой :

    13:35

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.3 Build 2439 Beta:

    13:25

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.0 (28/01/2009):

    13:00

    Графика: XnView v.1.96 Beta 3:

    12:35

    Утилиты: WinSnap v.3.0.2 Beta:

    12:10

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.8.7:

    11:45

    Чистильщики: CCleaner v.2.16:

    11:20

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.16:

    10:55

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.2.10:

    10:30

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.3.20:

    10:05

    Настройщики: nHancer v.2.4.5:

    09:40

    Медиаплееры: WinAmp v.5.55 Build 2345 Beta:

    09:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.179.34 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros:

    08:25

    Первые образцы ускорителей RV790 оказались быстрее, чем ожидалось:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 января):

    08:00

    Память Mushkin PCGH DDR2 Special-Edition: специально для «игроманов»:

    03:43

    Apple выпустила iPhone software 2.2.1 :

    03:21

    Edge Motion — технология Emo Labs для создания плоских невидимых динамиков на поверхности мониторов и телевизоров:

    02:31

    В 2013 году в мире будет продано 139 миллионов нетбуков:

    01:11

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