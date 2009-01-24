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    24 января 2009

    С памятью XPG DDR3-2133 компания A-DATA ставит рекорды в SuperPi:

    20:38

    ПК на платформе NVIDIA Ion появятся уже в будущем квартале :

    18:43

    Продвижение SSD активизируется во второй половине года:

    18:31

    Инженеры в США создали самый маленький топливный водородный элемент:

    17:01

    Aflex software начинает продажи пакетов корпоративных решений Acronis:

    15:55

    Thermaltake Element S: шесть граней одного функционального корпуса:

    15:49

    Adobe представляет новый программный пакет eLearning Suite и Captivate 4:

    15:30

    Безопасность: "Новогодняя" версия линейки Outpost 2009:

    15:05

    Anti-Malware: Антивирусы стали учиться самозащите:

    14:40

    Утилиты: GoodSync v.7.6.4:

    14:15

    Qimonda AG — банкрот :

    14:12

    Диагностика: Active SMART v.2.7:

    13:50

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.233 Build 1415:

    13:25

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.5 Build 2561:

    13:00

    Общение в сети: Xfire v.1.103:

    12:35

    Резервное копирование: Acronis True Image 2009 v.12.9709:

    12:10

    DP-1001DW — первая «настоящая» фоторамка класса все-в-одном с 10" экраном:

    12:10

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7.14:

    11:45

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.0 Build 5518:

    11:20

    AMD будет выпускать процессоров меньше, чем требуется рынку:

    11:19

    Диагностика: HWMonitor Pro v.1.0.4:

    10:55

    ПК Stinger 553 выдержит наихудшие внешние условия:

    10:55

    Spire Spectrum II: решение для резервного копирования HDD «на ходу»:

    10:40

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.6.6:

    10:30

    BFG выпускает GeForce 9800 GT с охлаждением ThermoIntelligence:

    10:20

    Thermaltake выпускает пару тонких корпусов для HTPC, SD100 Mini и SD200:

    10:11

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.2.80:

    10:05

    SiliconSystems разработала метод достоверного измерения жизни SSD :

    09:59

    Медиаплееры: QT Lite v.2.8.0:

    09:40

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    09:15

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme II:

    08:50

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.181.22 для видеокарт NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 января):

    08:00

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