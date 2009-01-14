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    14 января 2009

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.2.9:

    16:55

    Утилиты: GoodSync v.7.6.3:

    16:30

    Утилиты: Clipdiary v.2.0 Beta:

    16:05

    Seagate представила новые HDD серии Cheetah: модель Cheetah 15K.7 и Cheetah NS.2:

    15:45

    Резервное копирование: JaBack v.8.15:

    15:40

    Утилиты: WinMerge v.2.10.4:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.5.0:

    14:50

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1453 Beta:

    14:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (12.01.2009):

    14:00

    Вскоре Intel выпустит более быстрый процессор Atom N280:

    13:35

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.4.0.0.21:

    13:35

    Графика: XnView v.1.96 Beta 2:

    13:10

    MSI на CES 2009: неттоп на двухъядерном Atom, моноблочные и мобильные ПК:

    13:04

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.3.0.6:

    12:45

    Утилиты: TransMac v.8.2:

    12:20

    OCZ Apex, твердотельные накопители с встроенным RAID, дебютировали официально:

    12:02

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 14\01\2009:

    11:55

    Samsung показала первый в мире монитор с технологией PC-over-IP:

    11:45

    За один квартал доходы NVIDIA уменьшились вдвое:

    11:33

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.112:

    11:30

    Безопасность: Malware Removal Tool - January 2009 Edition:

    11:05

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.0.482:

    10:40

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.6:

    10:15

    Intel снизит цены ряда настольных CPU уже со следующей недели:

    10:02

    Офисные приложения: EverNote v.3.0.0.981:

    09:50

    Интернет и сети: The Dude v.3.1:

    09:25

    Утилиты: doPDF v.6.1.284:

    09:05

    Общение в сети: Pidgin v.2.5.4:

    08:45

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:30

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B8.1124.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 января):

    08:00

    Фотокамеры Stylus Olumpus µ TOUGH 6000 и 8000 откликаются на стук:

    01:05

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