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    8 января 2009

    LaCie 2big Quadra: красивый, компактный и быстрый RAID-массив объемом до 3 ТБ:

    22:25

    Подробности о новом нетбуке Acer Aspire One или как не испортить хорошую вещь:

    22:05

    Ассортимент NEC пополнился еще двумя большими профессиональными мониторами :

    21:41

    Kodak Z980 — фотокамера с 24-кратным «зумом»:

    21:31

    Мышь и клавиатуру Seal Shield можно мыть в посудомоечной машине:

    21:20

    NVIDIA повышает производительность графики массовых ноутбуков, представлены GPU GeForce 100M Series:

    20:56

    Razer Mamba + Carcharias — «инструменты» для геймера представлены на CES 2009 :

    20:24

    Microsoft утверждает, что 77% пользователей Mac в США работают с Office for Mac :

    19:22

    WD представила внешние жесткие диски для Mac :

    14:58

    AMD Dragon, официально: платформа, «тягающаяся» с Nehalem, менее, чем за $900:

    13:19

    Ноутбук HP Pavilion dv2, первый на базе Athlon Neo:

    12:28

    Замена несъемной батареи MacBook pro 17’’ обойдется в $179 :

    11:20

    Подсчитали — прослезились: Intel закончила квартал даже хуже, чем ожидалось:

    09:55

    G.Skill TITAN — два быстрых SSD-накопителя типоразмера 2,5" с SATA-интерфейсом:

    09:39

    Serial ATA в этом году серьезно ускорится? :

    08:09

    Microsoft обеспечит Entourage поддержкой Exchange Web Services :

    07:57

    SanDisk Mobile Ultra 16 ГБ microSDHC и Memory Stick Micro (M2) :

    07:14

    Mac Box Set — iLife, iWork и Leopard «в одном флаконе» :

    01:05

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