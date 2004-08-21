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    21 августа 2004

    Настройщики: Fresh UI v.7.17:

    14:45

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R338 19.08.2004:

    14:20

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2004 v.3.9.517:

    13:55

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.4.2.83:

    13:30

    Утилиты: RegRun Security Suite Gold v.4.00 Beta:

    13:05

    Настройщики: Super Utilities v.3.3:

    12:40

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.27.00.03:

    12:15

    Безопасность: SpyRemover v.2.04:

    11:50

    Архиваторы: WinRAR v.3.40 Beta 5:

    11:25

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1.8:

    11:05

    Настройщики: ATITool v.0.0.21:

    10:45

    Microsoft: Service Pack 2 для Windows XP не "любит" Intel Prescott:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов Pioneer:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 августа):

    10:00

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