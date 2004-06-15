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    15 июня 2004

    Запасы чипсетов под P4 на Тайване слишком высоки, но поставки в 3 квартале вырастут на 30%?:

    19:06

    Профессиональная графика 3Dlabs: Wildcat Realizm 800, 200 и 100:

    17:03

    NV-GS400K — очередная 3CCD MiniDV камера Panasonic:

    15:56

    DVD Forum: форматов оптических носителей должно быть много?:

    14:33

    Cabir — новая зараза. Вот теперь — для смартфонов:

    13:34

    Cabir — новая зараза. Вот теперь — для смартфонов:

    13:34

    Fujitsu начинает серийный выпуск 100 Гб 2,5" дисков:

    13:02

    AMD завершает работу над двухъядерной архитектурой процессоров, обновляет технологию NOR-флэш:

    12:09

    Microsoft: Service Pack 2 Build 2149 для Windows XP – Release Candidate 2:

    11:50

    Тестовые приложения: Fraps v.2.2.1:

    11:25

    Кодеки: ffdshow Build 07-06-2004:

    11:05

    SMART Modular выпускает низкопрофильные registered DDR2 SDRAM DIMM, Micron сертифицирует решения под Opteron:

    10:58

    Sharp начала продажи 3D-дисплея LL-151D:

    10:50

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.0.335:

    10:45

    Диагностика: Core Center v.1.6.6.0:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов Lite-On:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 июня):

    10:00

    Мировой рынок памяти: спроса как не было, так и нет:

    09:58

    В ожидании анонса новых процессоров Intel: слухи о P4EE, Celeron D и остальных процессорах…:

    08:34

    AMD ожидает бум продаж Sempron:

    05:49

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